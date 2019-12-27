В Ливии попросили Турцию о морской, наземной и воздушной военной поддержке

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии попросило у Турции обеспечить его военной поддержкой. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что даст ответ на эту просьбу в январе, пишет «Коммерсантъ».

Агентство Reuters писало, что ПНС просит обеспечить их армию воздушной, наземной и морской поддержкой. Иорданская газета «Аль-Хадас» сообщала, что ПНС просит у Турции системы противовоздушной обороны.

Правительство турецкой столицы продолжает заявлять, что вторая сторона ливийского военного конфликта, Ливийская национальная армия, поддерживается Москвой. Лига арабских государств предупреждает, что любое иностранное вмешательство только продлит военный конфликт на территории региона.

На днях президент Турции Эрдоган заявлял, что если позиция Москвы в отношении Ливии не изменится, то эта страна может превратиться «во вторую Сирию». По его словам, в Ливии ведут вооруженное противостояние две тысячи бойцов ЧВК «Вагнер». В РФ эти утверждения называют «утками».

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook предположил, что Турция «не очень хочет участия в реальных военных действиях», судя по отложенному на три недели принятию решения.

В интервью Sobesednik.ru турецкий бригадный генерал в отставке Ихсан Башбозкурт отмечал: «Турция и Россия как партнёры, имеющие опыт по Сирии, думаю, захотят помочь этой стране [Ливии] установить мир и спокойствие».