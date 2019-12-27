Ихсан Башбозкурт: Думаю, база Инджирлик закроется в ближайшее время

Самый острый вопрос в Турции сегодня — возможные санкции США в связи с приобретением страной российских С-400. Наш корреспондент в Анкаре обсудил горячую тему с одним из весьма авторитетных в Турции военных — бригадным генералом в отставке Ихсаном Башбозкуртом.

— Турция действительно может пойти до конца и, если США будут настаивать на санкциях, закроет для НАТО авиабазу Инджирлик?

— Видите ли, Турция является страной-членом НАТО, эта база была создана для сил НАТО. Но пользуется ею Америка. Между тем база не принадлежит США. Поэтому сегодня ситуация выглядит странной: американцы пользуются нашей базой и нам же выдвигают ультиматум!

Нет, конечно, мы молчать не будем. Мы не будем сидеть сложа руки. Наш президент на выступлении в Малайзии заявил: мы способны это сделать, есть сильная самостоятельная Турция, и она не будет подчиняться чужим приказам.

Закрытие базы, думаю, мы увидим в ближайшее время. В любом случае, посмотрим, какова будет ее судьба, если подобное отношение к нам со стороны США будет продолжаться. Думаю, что в итоге, продолжая свою линию поведения в приказном порядке, Америка останется в проигрыше.

— Все было бы гораздо проще, если бы Турция не закупила С-400 у России, разве нет? Неужели нельзя было договориться с союзником по НАТО на закупку из системы защиты? Или это все же был скорее своеобразный демарш Турции?

— Когда мы в 2006 году, желая защитить свое воздушное пространство, обратились к западным странам с просьбой продать нам ракеты Patriot, нас даже не захотели услышать. Этот вопрос обсуждали и при президенте Бараке Обаме, и США прекрасно знали, что нам нужно. А ведь мы являемся страной НАТО, и Альянс должен обеспечивать нашу безопасность. Но мы не видим, чтобы что-то делалось в этом направлении.

Америка привыкла к отношениям «подчиненный — начальник»: что скажут США, то Турция и выполнит... Но мы уже не та страна, что раньше. Турция стала сильной. А Запад этого не хочет понимать, там хотят, чтобы мы нуждались в них.

В общем, нас продолжали не слышать — до тех пор, пока Турция не закупила С-400 у России. Нам поставили уже вторую партию. А США теперь говорят: купили — держите это на складе. Извините, но это не те вещи, которые можно держать на складе. На С-400 были потрачены миллиарды долларов. До конца мая С-400 будет уже полностью в Турции. Так что мы сами будем защищать свою безопасность, и в стране уже думают о закупке С-500...

— У Турции теперь, кажется, в результате всего этого появились и проблемы с покупкой американских F-35...

— Это вообще постыдная история. Турция является совместным производителем F-35 с США. Мы соблюдали все правила, но теперь нам запрещают вывоз F-35, за которые мы заплатили!

Конечно, в такой ситуации мы будем обращаться в другие страны. Например, к России за Су-35. Турция, кстати, и сама старается производить истребители: у нас есть цель начать делать это до 2023 года.

— И как теперь это все будет соотноситься с вашим членством в НАТО?

— НАТО нуждается в Турции: если бы нас не было, НАТО бы не могло так твердо стоять на ногах, скажем, в Афганистане и некоторых других регионах. Так что НАТО само должно держаться за нас.

А отношения с Россией не имеют никакого отношения к членству Турции в НАТО: Анкара сама решает, с кем ей дружить. И никто не может диктовать нам свои условия. НАТО само должно думать о будущем и о том, что ждет Североатлантический Альянс.

Думаю, было бы нелишним брать пример с Турции. Сейчас мы вместе с Россией движемся к разрешению сирийского кризиса, в Идлибе стараемся сохранить территориальную целостность Сирии. Наши главы государств это смогли, приостановили кровопролитие в Сирии, предотвратили разделение сирийских земель.

Видимо, не исключено, что на повестке дня будет и ливийский вопрос... Турция и Россия как партнёры, имеющие опыт по Сирии, думаю, захотят помочь этой стране установить мир и спокойствие. Вот таким образом и должны строиться двусторонние отношения, как я считаю.