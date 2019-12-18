В МГД не разрешили Бесединой спросить Собянина о фигурантах "московского дела"

Стало известно, какие вопросы депутатов Мосгордумы для мэра Москвы Сергея Собянина согласовала комиссия, возглавляемая членом фракции «Единой России» Алексеем Шапошниковым, сообщает «КоммерсантЪ».

Эти вопросы предполагается задать мэру во время его выступления с отчетом по итогам 2018 года, которое в этом году было перенесено с октября на конец декабря. Каждой фракции разрешат задать губернатору по три вопроса.

Комиссия по организации работы Мосгордумы согласовала все вопросы фракций, кроме одного от Дарьи Бесединой (фракция «Яблоко») — о том, чувствует ли Собянин ответственность за судьбы фигурантов уголовных дел, возбужденных из-за участия тех в несанкционированных летних митингах в Москве. «Правительство города не отчитывается за 2019 год, когда проходили события, о которых идет речь в вопросе», — пояснил свою позицию Шапошников, отметив, что деятельность правоохранительных органов «не относится к компетенции исполнительной власти города».

Сама Беседина назвала такое решение «грубым вмешательством в депутатскую деятельность»: «За нами стоят тысячи избирателей, и задавать вопросы, исключительно комфортные и удобные мэру, было бы предательством их интересов», говорят в пресс-службе фракции.

В итоге «Яблоко» спросит главу города о качестве питания в детских садах и школах, сносе исторических зданий и игнорировании мэрией мнения жителей по острым вопросам.

Вопросы КПРФ будут о датах встреч депутатов с мэром и замами, о качестве медицины в городе, а такеж про то, не станут ли дома, возводимые в рамках реновации, 14-этажными.

«Моя Москва» поинтересуется судьбой публичных слушаний по реновации, бесхозных прудов, а также тратами на благоустройство Москвы. При этом вопросы «Единой России» изданию узнать не удалось.

Фракция «Справедливая Россия», состоящая из трех депутатов, двое из которых, Александр Соловьев и Магомет Яндиев, ранее сместили с поста главы фракции Михаила Тимонова, спросит мэра об оптимизации госпрограмм, намерениях по вводу более экологичных видов транспорта и о том, насколько готовы жители Москвы к раздельному сбору мусора. При этом отмечается, что Тимонову не дадут возможности задать вопрос.

«На сайте Мосгордумы руководителем числится сейчас коллега Яндиев, это он заранее согласовывал вопросы, которые будет разрешено задать Сергею Собянину от лица фракции. У меня, несогласного участвовать в имитационной политике под режиссурой мэрии, микрофон будет отключен, но никто не помешает мне задать мои вопросы в соцсетях и направить их мэру официальным путем», — приводит газета слова Тимонова.

Ранее Sobesednik.ru писал о возможности создания новой фракции в Мосгордуме, в которую войдут оппозиционные депутаты из всех фракций.