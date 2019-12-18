Собянина "забавляет" критика вывоза мусора: он может "оставить" его в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы заявил, что его «очень забавляет» критика вывоза мусора в регионы в рамках мусорной реформы и строительства мусоросжигательных заводов в Московской области из-за их несоответствия «каким-то там современным трендам», передает «КоммерсантЪ».

Также Собянин заявил, что несогласные с такой политикой могут «дать [ему] адресок двора, где [они] живут», чтобы он «с удовольствием оставил в этом дворе этот мусор». «Скажу гэбэушке нашей, "Жилищнику": не вывозите месяцок оттуда — и проблема решена!» — пояснил он.

Комментируя вопрос о раздельном сборе мусора, Собянин заявил, что власти были «не обязаны» заниматься информированием москвичей об этом вопросе, но он «решил: чем раньше, тем лучше, будем привыкать».

Напомним, что по данным регулярного исследования Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), наибольшее число протестов в третьем квартале 2019 года пришлось на тему вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область на полигон в Шиесе, акции в котором «получили всероссийскую поддержку».

Кроме того, Собянин прокомментировал и тему летних протестов против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые ЦСТП назвал вторыми по числу и первыми по количеству участников. «Ответственность за то, что пострадали люди, что произошёл конфликт, что люди отбывают сроки, лежит в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда. Которые на легальном митинге призвали идти штурмовать мэрию», — высказался глава города. Он также подчеркнул, что «нет такой страны, города в мире, где было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти», в противном случае «она просто развалится». «Это безобразная история!» — заключил он.

Ранее сообщалось, что комиссия по организации работы городского парламента не разрешила депутату МГД из фракции «Яблоко» Дарье Бесединой задать вопрос о фигурантах «московского дела».

Также Собянин заявил, что средняя зарплата учителей в Москве превышает 115 тысяч рублей, что вызвано реорганизацией системы школьного образования, сообщает «Интерфакс». А оптимизация системы здравоохранения, по его мнению, приводит к повышению зарплат врачам. «Если раньше пациент по полмесяца валялся в больнице, то сейчас эти же манипуляции делают за несколько дней», — заявил он, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Дмитрия Локтева о сокращении койкомест в медучреждениях. «Смотрим ответ Сергея Собянина и слышим заботу мэра в каждом слове», — написал в своем твиттере первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин.

РИА Новости также сообщают, что мэр пообещал провести после Нового года встречу с главами фракций и комиссий МГД, а также распорядиться, чтобы его заместители чаще контактировали с депутатами.