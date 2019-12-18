РБК сообщает о решении Москвой и Минском проблемы компенсации налогового маневра

Москва и Минск пришли к соглашению по вопросу компенсации налогового маневра через ввод отрицательного акциза на нефть для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее МИД Беларуси заявлял, что введение единого налогового кодекса затруднительно, пока не будет решен вопрос с налоговым маневром, из-за которого Беларусь может потерять, по их оценкам, до 10 миллиардов долларов.

О таком варианте говорил в ноябре и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак: по его словам предприятия союзной Республики смогут, как и российские, получать вычеты после введения единого налогового кодекса, принятие которого, как заявлял посол Белоруссии в России Владимир Семашко, состоится не ранее 2022 года. При этом он отметил, что до тех пор российская сторона сможет компенсировать убытки корректируя цены на нефть. Источники издания с российской стороны настаивают, что о компенсации в данном случае речи не идет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже не раз опровергал слухи о вступлении страны в состав России, в последний раз он сделал это в ходе своего обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания, подчеркнув, что Беларуси незачем лишаться независимости и суверенитета ради «плеток, лаптей и безвременья».