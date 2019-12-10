Фото недели: Беларусь берет пример с Балтии 30-летней давности?

Белорусские слова на протестных плакатах – это что-то новенькое. Демонстрации и митинги в республике увидишь нечасто. Сейчас поводом для волнений стали переговоры президентов России и Белоруссии об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Пока Александр Лукашенко был в Сочи, дома повод для встречи восприняли как угрозу безопасности. Активисты призвали остальных граждан Белоруссии выстроиться в «Живую цепь за независимость». Похожая акция прошла ровно 30 лет назад в Прибалтике, где живая цепь соединила Вильнюс, Ригу и Таллин.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «Фото недели».