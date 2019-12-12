Решение Фадеева "доработать" доклад Сванидзе о митингах в СПЧ считают "странным"

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал показывать доклад главы комиссии по гражданским свободам Николая Сванидзе о свободе собраний, отправив его на «доработку», в связи с чем он может не войти в поручения президента, сообщает «КоммерсантЪ». Сам Сванидзе таким решением удивлен, а в СПЧ случай называют «странным».

Содержание доклада «Формирование культуры компромиссов в практике реализации конституционного права граждан на свободу собраний» Сванидзе демонстрировать журналистам отказался, считая нужным в первую очередь довести его до президента РФ Владимира Путина, однако на встрече с ним его содержание прозвучало тезисно. Основными темами документа стали летние протесты в Москве, важность согласования митингов и необходимость отмены статьи 212.1 УК РФ об уголовном преследовании за несколько административных правонарушений.

Фадеев заявил, что доклад «будет тщательно рассматриваться и дорабатываться», а пресс-служба Совета сообщила, что он «должен пройти процедуру принятия [членами совета], после чего будет опубликован [на сайте совета], но когда это произойдет, неизвестно».

«Я считал, что президент уже увидел доклад. По крайней мере раньше было так: доклад отдавался сразу или на следующий день. Видимо, сейчас решили пройти некие формальные процедуры, но о внесении изменений Валерий Фадеев мне ничего не говорил. Уверенно надеюсь, что сроки [доработки] будут максимально короткими и доклад окажется в распоряжении президента уже в декабре. Если мы затянем, выводы не войдут в поручения президента, а именно поручения и являются формальным итогом наших ежегодных встреч», — заявил Сванидзе.

По мнению члена президиума СПЧ Александра Верховского, решение о доработке «странное». Он считает, что Фадеев «оказался согласен не со всеми изложенными в документе тезисами», хотя «непонятно, что там еще дорабатывать, кто будет этим заниматься и почему документ так и не передан».

Верховский также отметил «некие коммуникационные трудности» в работе Совета в последнее время: «Нет графика работы, намеченных планов, а перед встречей с главой государства впервые мы не знали, кому удастся выступить и в каком порядке».

Как рассказал глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод, подтвердив отсутствие списка, он стал одним из 15 членов Совета, которым не удалось выступить даже с репликой, несмотря на подготовленный доклад о защите прав россиян за рубежом и о жалобах на деятельность следственных органов. Не смог выступить с докладом и глава комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин, собиравшийся рассказать «о безобразной работе Следственного комитета России».

Ранее президентским указом из состава СПЧ были выведены эксперт по избирательным правам, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, правозащитники Павел Чиков и Евгений Бобров и политолог Екатерина Шульман, которые также собирались выступить с докладами перед Путиным, в том числе и вместе со Сванидзе.

Также сообщалось, что во время встречи Путина с членами СПЧ президент проигнорировал вопрос о непривлечении к ответственности полицейских, виновных в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова.