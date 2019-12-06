Беглов назначил руководителем аппарата губернатора своего бывшего охранника

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил руководителем аппарата Юрия Смирнова, который работал личным охранником Беглова, когда тот был полномочным представителем президента в ЦФО.

При этом экс-начальник аппарата Ирина Ган станет заместителем Смирнова и будет отвечать за работу вице-губернаторов. Ранее она работала помощником министра образования и науки РФ, директором по работе с GR и PR в Hearst Shkulev Media, а также директором центра управления проектами Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Znak.com отмечает среди последних кадровых перестановок уход «политического» вице-губернатора Любови Совершаевой, а также назначение вице-губернаторами Ирины Потехиной и Валерия Пикалева. При этом Пикалев, о котором подробно рассказывал Sobesednik.ru, также ранее был главой управления «В» Службы безопасности президента и отвечал за охрану валдайской дачи Путина, а на новом посту он будет заниматься вопросами безопасности, а также внутренней политики: