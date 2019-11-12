ДНР заявила о готовности к проверке ОБСЕ по разведению сил в Петровском

Донецк объявил о завершении процесса разведения сил и вооружений в Петровском на участке №3.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщил руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, Донецк уже уведомил об окончании процесса разведения в Петровском СММ ОБСЕ и готовится к инспекции и составлению отчета. «После того, как стороны уведомят миссию о завершении отвода, наблюдатели прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном выводе живой силы и вооружения. По итогам верификации на официальном сайте миссии выйдет специальный оперативный отчет», — заявил Якубов.

Напомним, что о завершении практической фазы разведения сил в Петровском Киев отчитался накануне, 11 ноября. При этом за сутки до этого стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах и нарушении режима прекращения огня.