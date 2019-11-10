Стороны разведения войск в ДНР обвинили друг друга в обстрелах

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли утром 10 ноября участок разведения сил в Петровском. Об этом сообщает ТАСС. Новая попытка установления мира должна была состояться до 12 ноября.

В свою очередь, пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) Украины говорит, что 9 ноября в течение суток со стороны Донбасса режим прекращения огня нарушался 18 раз.

В заявлении ООС утверждается, что сторона ДНР обстреливала своих противников из минометов калибров 120 и 82 мм и другого оружия, использование которого запрещено минскими договоренностями, передает ТСН.

За разведением войск в зоне военного конфликта следят наблюдатели ОБСЕ.