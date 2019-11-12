Беглого президента Боливии Эво Моралеса приютят на RT?

Президент Боливии Хуан Эво Моралес может стать новым телеведущим российского канала RT.

После того как он, отсидев положенные Конституцией сроки, решил снова остаться у власти, страна вышла на улицы, и Моралесу пришлось объявить об отставке. А силовики принялись за аресты, правда, уже не оппозиционеров, а членов избиркомов, которые фальсифицировали результаты недавних президентских выборов.

Что с бывшим президентом будет дальше, неизвестно, но Маргарита Симоньян уже предложила свергнутому диктатору рассказывать в эфире зрителям RT всю правду, как ее на канале видят: а Хуан Эво знает, как.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2019.