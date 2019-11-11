В сети появилось видео разгромленного дома экс-президента Боливии

Протестующие в Боливии штурмовали дом бывшего президента страны Эво Моралеса. Кадры из его жилища были опубликованы одним из пользователей Твиттера.

Пост в микроблоге сопровождался подписью «Дом Эво Моралеса разграблен и разрушен». В коттедже участники протестов расписали стены, разбросали мебель и выбили окна.

La casa de Evo Morales saqueada y destrozada por los fascistas, mientras él huye a Argentina. Alfombra roja al fascismo para que persiga a todo el que le de la gana sin resistencia. pic.twitter.com/wFdaolSboo — BajoElCieloDeMoscú (@VuelvaLaURSS) November 10, 2019

Эво Моралес объявил о своей отставке 10 ноября и покинул страну. Самолет, на котором он покинул столицу, арестован, а сам экс-президент объявлен в розыск.

В личном микроблоге Эво Моралес называет попытку ареста и нападение на его дом подрывом верховенства закона.