Рашкин готов представить доказательства против губернатора МО и вице-спикера СФ

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин ответил на обращение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которое она поручила направить в комитет Госдумы по этике после того как парламентарий выступил с обвинениями в адрес вице-спикера верхней палаты парламента Юрия Воробьева и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Какие извинения, когда я прав? У меня все документы на руках, я просто предъявлю эти документы комиссии, и они скажут: Валерий Федорович, ты прав», — приводит ТАСС слова Рашкина.

По данным депутата, власти Московской области, возглавляемой Андреем Воробьевым, ответственны за «преследование» директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина.

Также Рашкин обвинил сенатора Юрия Воробьева в препятствовании проверке в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова, ранее отстраненного судом от должности сенатора. Рашкин полагает, что комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов «обязана была выполнить собственный регламент и в течение максимум 90 дней рассмотреть» обращение о проверке Арашукова на наличие вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, поданное депутатом.

По словам главы комиссии Госдумы по этике Отари Аршбы, обращение Матвиенко может быть рассмотрено на следующей неделе.