Генпрокуратура призвала депутатов исполнить антикоррупционные стандарты ГРЕКО

Генпрокуратура разослала депутатам Госдумы справку о реализации рекомендаций ГРЕКО, направленных на контроль соблюдения государством антикоррупционных стандартов. В ней говорится, что Россия не выполнила 12 рекомендаций, три выполнила частично, а семь — полностью.

В справке ведомства говорится, что не были реализованы такие меры как: повышение уровня прозрачности законодательного процесса, принятие кодекса этики для членов парламента, разработка антикоррупционного «практического руководства», а также не была усилена система декларирования доходов представителей парламента и не была инициирована публикация о заработке парламентариев с возможностью проверки этих данных.

По данным Генпрокуратуры, в том числе не произошло пересмотра процесса отбора судей, а их декларации о доходах не были сделаны более прозрачными. Не была упрощена и возможность обжалования отказа в отводе судьи.

При этом высокопоставленные источники газеты «КоммерсантЪ» в системе юстиции с этими данными не соглашаются, утверждая, что некоторые из якобы невыполненных пунктов на практике были успешно реализованы. Из них называются рекомендации по работе прокуратуры и суда.

Как следует из справки, неисполнение предписаний «повлечет включение России в список государств, не выполняющих рекомендации ГРЕКО». По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, такая перспектива может ударить по имиджу страны, что «негативно отразится на инвестиционном климате и бизнес-проектах», однако об исключении из Совета Европы вопрос не ставится.