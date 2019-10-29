Перезахоронение Франко – привет сталинистам?

В Испании перезахоронили диктатора Франко. Останки каудильо извлекли из могилы-мавзолея в Долине Павших, где покоятся жертвы гражданской войны, и перенесли на мадридское кладбище, где похоронена его жена.

Франкистов в Испании по-прежнему хватает, и многих из них эта процедура задела за живое. В России, как обычно, на всё смотрят сквозь призму наших собственных аналогий.

Несмотря на членство Испании в ЕС и во всех европейских структурах и давнюю (практически с момента смерти Франко в 1975 году) приверженность демократии, в испанском обществе по-прежнему нет консенсуса по вопросу отношения к диктатору. С одной стороны, он так же, как Сталин, поставил на ноги экономику. Как Сталин, лихо лавировал между разными режимами в Европе накануне и во время Второй мировой (благодаря чему и остался у власти, хотя фактически заигрывал и с Гитлером, и с Муссолини). Как Сталин, не стеснялся уничтожать собственных граждан, навязав обществу «единственно верную» казарменную модель поведения и отношения к власти, не допуская никакой политической конкуренции и альтернативных точек зрения. И вот наконец, как и Сталина, его вынесли из мавзолея, не сказать чтобы по-тихому, но не допустив ни к старому, ни к новому месту захоронения почти никого, максимально тщательно охраняя процессию.

В России обсуждаются в основном аналогии с Лениным: нужно или не нужно выносить пролетарского вождя из мавзолея на Красной площади. Но, кажется, именно со Сталиным Франко сравнить будет уместнее, хотя число жертв испанской диктатуры куда меньше: точные цифры неизвестны, считается, что уничтожено было 20 тыс. испанцев, еще 10 тыс. умерли в лагерях.

Нередко можно слышать мнение, что неосталинизм у нас процветает, потому что не было суда над коммунистическим режимом. Но в России по крайней мере многие были реабилитированы в 80-е и 90-е, а активисты могут свободно развешивать таблички на домах, откуда были увезены репрессированные. Некоторые жертвы диктатуры Франко и в XXI веке не могут добиться реабилитации, потому что по сакраментальному вопросу «Палач или герой?» в обществе до сих пор нет консенсуса.

«Холодная» гражданская война продолжается в Испании по сей день (и сепаратисты в Каталонии ее немало подогревают). Тлеет она и у нас: достаточно погрузиться в интернет-комментарии по острым политическим вопросам. И пожалуй, главный вывод, который стоит сделать из таких историй: любая диктатура, когда один деятель может быть для одних идеалом, а для других дьяволом, опасна не только прямыми жертвами. Но и тем, что раскол в обществе будет продолжаться еще много десятилетий после смерти вождя.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №41-2019 под заголовком «Привет сталинистам!».