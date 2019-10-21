В Грузии арестовали 60% акций "Рустави 2" по просьбе основателей телекомпании

Суд в Тбилиси арестовал 60% акций «Рустави 2» после того, как их потребовали вернуть бывшие владельцы телекомпании.

Об этом заявил адвокат истцов Каха Коджоридзе, передает «РИА Новости». «Ходатайство принято, на 60% наложен арест», – заявил Коджоридзе.

Ранее экс-владельцы «Рустави 2» Давид Двали и Джарджи Акимидзе, основавшие телекомпанию в 1994 году вместе с экс-послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили, подали иск с требованием вернуть 60% акций канала.

По словам Коджоридзе, в заявлении было внесено ходатайство об аресте на 60% акций, так как была вероятность того, что до завершения дела новый владелец Кибар Халваши мог продать эту долю.

У телеканала «Рустави 2», в эфире которого журналист Георгий Габуния нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине, 18 июля сменился владелец после решения Европейского суда по правам человека: