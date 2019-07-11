Оскорбивший Путина журналист намерен вернуться в эфир

Грузинский тележурналист Георгий Габуния не комментирует свое оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в эфире передачи «Post Scriptum» на грузинском канале «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался о Владимире Путине. Телеканал принес извинения за слова журналиста и подчеркнул, что его высказывание не соответствует этической позиции канала. Габунию на два месяца отстранили от ведения телепередач.

Между тем в интервью «Радио Свобода» Ника Гварамия, генеральный директор телеканала, заявил, что Габуния не дает интервью и не комментирует произошедшее. Где находится сейчас журналист, неизвестно.

Источники радиостанции подчеркивают, что журналист общается с друзьями и намерен вернуться в эфир. Между тем, как утверждает «Радио Свобода», пользователи соцсетей из Грузии опасаются, что Габунии грозит опасность. Несмотря на то, что он не обращался в МВД с просьбой выделить ему охрану, по данным источников радиостанции, по городу журналист предпочитает передвигаться в окружении друзей.