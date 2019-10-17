Вышедшие протестовать 22 тысячи каталонцев закидали полицию туалетной бумагой

Не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста минувшей ночью сотрудники полицейской службы Каталонии.

Как передает испанский телерадиоканал RTVE, в ночь на четверг, 17 октября, на улицы Каталонии вышли порядка 22 тысяч манифестантов.

По данным канала, в ходе протеста было сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акции забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Кроме того, митингующие прислушались к призыву каталонской общественной организации «Комитеты защиты республики» и бросали в полицейских туалетной бумагой, скандируя: «Следует вычистить много нечистот!»

Каталонская полиция при этом отчиталась о проведении порядка двух десятков задержаний. «Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории (Каталонии) в течение сегодняшнего дня в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций», — написали полицейские в Twitter.

Напомним, новая волная протестов охватила Каталонию после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 лидерам движения за независимость региона, которые осенью 2017 года организовали референдум за автономность.