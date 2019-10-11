Госдеп пригрозил Турции санкциями в случае этнических чисток курдов

Представитель Государственного департамента США на брифинге сообщил, что они введут санкции против Турции в случае этнических чисток в Сирии или обстрелов мирного населения, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters.

На данный момент Турция, по словам того же собеседника, подобных действий не демонстрирует. Речь идет об операции «Источник мира», о начале которой президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 9 октября. Позднее стало известно о первом погибшем с турецкой стороны. На стороне противника, как заявили представители вооруженных сил страны, уничтожено 277 «террористов».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил в твиттере, что для американцев на данный момент есть три возможных варианта по решению проблем на Ближнем Востоке: «отправить многотысячные войска и победить с помощью военной мощи, нанести мощный финансовый удар по Турции с помощью санкций или выступить посредником между Турцией и курдами».