Турция начала операцию "Источник мира" на границе с Сирией

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, сообщил президент страны Реджеп Эрдоган в своем твиттере.

Как он заявляет, она позволит создать зону безопасности на границе Турции с Сирией, чтобы сирийские беженцы смогли вернуться домой.

Как пишет Reuters со ссылкой на CNN Turk, в районе сирийского города Рас-эль-Айн сообщают о взрывах и применении авиации на границе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «уничтожит экономику Турции» в случае, если та в своих действиях перейдет установленную им границу. Такие заявления американский президент был вынужден сделать из-за критики, которую получил за решение не препятствовать турецкой военной операции против бывших союзников Америки — курдов.