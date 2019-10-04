"Делом ФБК" займутся 112 следователей по особо важным делам

Согласно постановлению замглавы Следственного комитета Игоря Краснова, делом об отмывании денег в «Фонде борьбы с коррупцией» займутся 112 следователей по особо важным делам. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал начальника штаба Навального Леонида Волкова.

По той же информации, руководителем следственной группы станет Рустам Габдулин, который ведет «московское дело» и возглавлял следствие по «болотному делу». Кроме него в следственной группе будут задействованы еще три человека, работавших по «болотному делу» в 2012 году.

Столь значительное число привлеченных сотрудников в постановлении объясняется «особой сложностью» дела. Следственные действия будут проходить в нескольких регионах.

Изначально в августе СК возбудил дело о миллиардном обналичивании, но позже сумма отмытых, по версии следствия, средств снизилась до 75 миллионов рублей. Команда Навального настаивает, что эти деньги являются пожертвованиями, которые граждане присылали на президентскую кампанию Навального.

Ранее сегодня сообщалось, что оппозиционных лидеров обязали выплатить 54 тысячи рублей московскому метрополитену за то, что организации пришлось вывести на работу дополнительное число сотрудников в день несанкционированного митинга в центре Москвы 27 июля.