Сын Пескова не стал прятаться за Российскую Федерацию

Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай Чоулз, долгое время проживавший в Великобритании, сменил фамилию, доставшуюся от отчима, на отцовскую.

Полагаем, госреестр индивидуальных предпринимателей, благодаря которому об этом стало известно, врать не будет.

И хорошо, что так. А то некоторые обитатели реестров любят менять ФИО на «Российскую Федерацию»:

Игорь Сечин уменьшил территорию России

Собственник «Российская Федерация» без лишней огласки лишился земель прямо рядом с Москвой – на Рублевке

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019.