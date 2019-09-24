Памфилова посчитала графу "против всех" лишней при изобилии кандидатов

Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской газете» высказалась по поводу отсутствия графы «против всех» на прошедших в сентябре выборах.

Вопрос корреспондента был связан с тем, что в некоторых округах победу на выборах одержали кандидаты, которые вообще не вели предвыборную кампанию.

«Когда есть конкуренция, когда представлен весь спектр, отражающий интересы избирателей, тогда она не актуальна. Что касается московских выборов, то я знаю только об одном случае, когда в одном из округов победил тезка-однофамилец более "раскрученного", но незарегистрированного кандидата из другого округа. А в целом на московских выборах совсем другие причины вывели в победители тех или иных кандидатов. И отсутствие графы "против всех" здесь ни при чем», — заявила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в горизбирком Санкт-Петербурга поступило более двух тысяч жалоб на прошедшие выборы.