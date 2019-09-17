Посольство РФ потребует у Госдепа разъяснений из-за статей о слежке за ФБР

Посольство РФ обратится в Госдеп в связи с данными в СМИ о причастности российских дипломатов ко взлому систем связи ФБР.

Днем ранее, 16 сентября, портал Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, с дач постпредства России в США вели слежку за спецподразделениями ФБР и перехватывали их зашифрованные сообщения.

Согласно заявлению пресс-службы российского посольства в США в Facebook, российские дипломаты намерены запросить у Госдепартамента разъяснения в связи с данной публикацией.

«Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких», — говорится в сообщении.

Также российское посольство намекнуло на связь информации о шпионаже и блокировки доступа к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и Вашингтоне, которая произошла по решению Барака Обамы из-за предполагаемого «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов» в 2016 году.

«Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности. Это новый разворот позорной для Вашингтона истории. Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы», — заявили в пресс-службе посольства.