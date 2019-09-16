Высланные в 2016 году российские дипломаты могли следить за спецслужбами США

Бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что несколько российских дипломатов, высланных из США в конце 2016 года, вели контрразведывательную деятельность против Федеральной службы безопасности РФ, используя для этого объекты дипмиссии в Вашингтоне и Нью-Йорке — так называемые «дачи», которыми американские власти тогда же запретили пользоваться посольству России.

По информации издания, американские власти установили, что российские дипломаты следили за действиями ФБР, а также могли следить и за другими спецслужбами и даже осуществлять взлом компьютеров, не подключенных к интернету.

Запрет на использование дипмиссий последовал после указа, подписанного президентом США Бараком Обамой 29 декабря 2016 года. Он утверждал новые антироссийские санкции, вызванные предполагаемым вмешательством Москвы в выборы американского президента.

Как ранее уже сообщал Sobesednik.ru, госдепартамент США в тот же день объявил 35 российских дипломатов персонами нон-грата, так как они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».