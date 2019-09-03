"Ъ": Россия заочно осудит украинских моряков при обмене заключенными с Киевом

«Коммерсант» сообщил, что обмен заключенными между Москвой и Киевом затягивается из-за спора вокруг освобождения моряков.

По словам источников газеты, близких к переговорному процессу, сам обмен должен был состояться еще в воскресенье, 1 сентября, по формуле «35 на 35». Однако Москва и Киев не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и обмена заключенными, что стало причиной срыва процедуры.

В частности, речь идет о 24 украинских моряках, которых изначально планировать просто отправить на родину с их уголовными делами. Однако власти Украины считают уголовное преследование моряков незаконным и требуют вернуть их без каких-либо условий. Поэтому было решено отправить заключенных на Украину с нотариально заверенными копиями их уголовных дел. В этом случае Киеву не придется прекращать уголовные дела против своих граждан, а в России украинских моряков смогут осудить заочно.

Газета отмечает, что уже осужденных граждан Украины перед отправкой на родину собираются помиловать президентскими указами.