Как договорятся об обмене заключенными Россия и Украина

Россия и Украина впервые реально приблизились к масштабному обмену гражданами, находящимися в заключении.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Киев. Ее коллега Людмила Денисова накануне приезжала в Москву. Официально на момент подписания номера никто не объявлял, что процесс обмена пошел, но многие факты говорят о готовящейся процедуре в формате «33 на 33». Ориентировочная дата – 28–29 августа.

1. Процесс обмена пошел всерьез?

– Мой подзащитный Владимир Балух передал мне письмо из колонии, где он отбывал наказание, такого содержания: «16 августа меня срочно вывозят, найди меня», – рассказывает «Собеседнику» адвокат Ольга Динзе. – Он не знал, куда его везут и зачем. Сначала мы предположили, что просто этапируют в другую колонию. Позже нам удалось выяснить, что Балух доставлен в СИЗО «Лефортово» (изолятор ФСБ России, где содержатся фигуранты самых громких дел. – Ред.). Туда же, как нам удалось узнать, доставлены еще около 10 заключенных, которых готовят на обмен. Но никого из адвокатов к ним не пускают. Кому-то из защитников уже было отказано в устной форме. На мое заявление пока вообще не было никакого ответа.

Разговоры о необходимости обмена пленными и заключенными, счет которых идет на десятки с обеих сторон, ведется практически с самого начала конфликта между странами – с 2014 года. После 25 ноября 2018 года, когда Россия задержала 24 украинских моряков из-за инцидента в Азовском море, вопрос стал еще острее.

– Россию постоянно призывают отпустить моряков. Сейчас еще пошли разговоры о возвращении России в «Большую восьмерку», самое время демонстрировать готовность идти навстречу. Ну и с новым украинским президентом нужно начинать договариваться. Это очень грамотный, правильный для всех шаг, – считает Ольга Динзе.

На этот раз все говорит о серьезных приготовлениях к обмену.

2. Кого из украинцев обменяют?

– Все будет известно не раньше того, как состоится. До тех пор ни дата обмена, ни сколько человек, ни поименный список оглашаться не будут, все эти данные держатся в секрете, – заявил «Собеседнику» украинский адвокат Валентин Рыбин.

– Первоначально шли переговоры в формате «всех на всех», но что-то там не сложилось, – уточняет Ольга Динзе. – Дальше называлось и «30 на 30», и «34 на 34», и «33 на 33». Известно, что 24 украинских моряка точно пойдут на обмен плюс те 10 человек, которые доставлены в «Лефортово». Россия получит, конечно, не меньшее количество своих граждан.

Адвокат знает о нескольких готовых к обмену заключенных. Это Владимир Балух, осужденный по сфабрикованному делу, а фактически за то, что вывешивал украинский флаг над своим домом в Крыму, журналист «Укринформ» Роман Сущенко, приговоренный в России к 12 годам строгого режима за шпионаж, а также Станислав Клых и Николай Карпюк, посаженные за якобы участие в боевых действиях и убийстве нескольких десятков российских военных в Чечне во время боев в Грозном в 1994–1995 годах.

– Всем, кто хоть мало-мальски знакомился с материалами дела, ясно, что их там не было и быть не могло. Их дела – это нагромождение нестыковок, натяжек, неправды, – комментирует председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. – Все это сопровождалось еще и диким давлением и пытками. К сожалению, Клых их не выдержал и фактически сошел с ума.

Возможно, в список на обмен попал еще украинский студент Павел Гриб, который в разговоре предложил российской подруге по переписке взорвать ее школу, на основании чего был вывезен из Белоруссии, где находился, в Россию и обвинен в терроризме.

Может быть обменян и 63-летний украинский пенсионер Алексей Сизонович, которого задержали военные ЛНР также на пике антиукраинской истерии и обвинили в приготовлении терактов на территории самопровозглашенных республик. После избиений деда гримировали для суда.

– Как я понимаю, в список попали в первую очередь те граждане, чьи дела получили наибольший резонанс, – говорит Ольга Динзе. – Балух невиновен, сидит ни за что. Как и мой второй подзащитный Евгений Панов, который сейчас также готовится к обмену в «Лефортово». Про остальных достоверно могут сказать их адвокаты, но, полагаю, там тоже больше политика, а не криминал.

3. Кто из россиян может вернуться?

Цифры

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала список из 102 россиян в тюрьмах Украины.

Украинский адвокат Валентин Рыбин рассказал, что к обмену уже готовы бывшие военные Украины, перешедшие в Крыму на сторону России и осужденные Киевом за госизмену, Максим Одинцов и Александр Баранов, а также одесский таксист Евгений Мефедов.

Дело Мефедова – самое известное. Впервые он был задержан 2 мая 2014 года в Одессе после трагических событий в Доме профсоюзов по обвинению в массовых беспорядках. Сам Евгений, получив ожоги, считал себя потерпевшим. Суд через 3 года вынес оправдательный приговор. Но Мефедов был арестован тут же в зале суда по новому обвинению. Сам себя считает заложником, которого держат за решеткой из-за российского паспорта как разменную единицу.

– Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, и мне предложили написать заявление на помилование. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю, – говорит осужденный за участие в конфликте в Донбассе еще один россиянин, Алексей Седиков.

Ранее Рыбин рассказывал «Собеседнику» про других кандидатов на обмен – например про Руслана Гаджиева, одного из немногих выживших в «Донбасском Сталинграде» – бое под Санжаровкой в 2015 году, и бывшего преподавателя питерского аграрного университета Игоря Кимаковского, возившего гуманитарку в Донбасс.

4. Попадут ли на обмен Сенцов и Вышинский?

Самые известные заключенные, кого могут обменять – режиссер Олег Сенцов, который сидит в России, и задержанный на Украине руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

– По той информации, которая у меня есть, мне кажется, что проблема Кирилла Вышинского в скором будущем тоже будет разрешена и он сможет вернуться к нормальной жизни, – заявил адвокат Валентин Рыбин на ютуб-канале журналиста Анатолия Шария.

Другие источники более скептичны. Адвокат Вышинского Андрей Доманский сказал, что никаких документов на обмен ни он, ни его подзащитный не подписывали. Вышинский принципиально отказался от обмена, так как считает себя полностью невиновным в госизмене, в которой его обвиняют на Украине. 23 августа в СИЗО Вышинского посетила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Сама она не раскрывала точную цель визита, но есть предположение, что она могла просить узника все-таки написать заявление об обмене.

– Мы до последнего думали, что Сенцова также доставят в «Лефортово» для последующего обмена, но его там так и нет, – выражает сожаление Ольга Динзе. – Сенцов – слишком заметная фигура, видимо, его так просто не отдадут, его можно «продавать» долго и дорого, используя для политических игр и спекуляций.

5. Какая процедура?

– Есть два пути, – говорит Ольга Динзе. – Первый – через помилование. Второй – через передачу для отбытия наказания на родине, между Россией и Украиной заключены и до сих пор не расторгнуты соответствующие договоры, которые позволяют это сделать. Чаще всего используется механизм помилования. Кстати, это заблуждение, что для помилования обязательно нужно признание вины. На самом деле оно не является необходимым. Оно обычно учитывается, но в таких делах через признание, как правило, никто не идет.

Так, через процедуру помилования были выпущены на свободу два лидера крымско-татарского меджлиса (запрещен в РФ. – Ред.) – Чийгоз и Умеров. Тогда ситуация с их перемещением на Украину решилась в считаные часы. Их украинский адвокат Николай Полозов тогда сказал «Собеседнику», что «Путин дал свой самолет».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2019 под заголовком «Обмен со многими неизвестными».