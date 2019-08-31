Юлия Галямина отбыла последний из трех административных сроков за митинги

Муниципальный депутат Юлия Галямина вышла на свободу спустя три срока административного ареста, сообщает «Новая газета» со ссылкой на микроблог политика.

Последний из арестов мундепу был назначен за организацию несанкционированной акции 3 августа в Москве. До этого Юлию Галямину дважды арестовали на 10 и 15 суток за участие в акции 27 июля.

Напомним, 31 августа в Москве проходит очередная несогласованная акция оппозиции за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов и за прекращение преследований участников протестных митингов. На выходе у станции «Чистые пруды» полицейские требуют у молодых людей подписать предупреждение о недопустимости участия в несогласованной акции. Но в документе почему-то идет речь о митинге 3 августа.

Также к сегодняшним протестам присоединились феминистки, которым на протяжении месяца отказывали в проведении «Марша сестер» в поддержку сестер Хачатурян, сообщает «ОВД-инфо».