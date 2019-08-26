СПЧ попросит амнистировать фигурантов дела о "массовых беспорядках" в Москве

Члены СПЧ предложат включить фигурантов дела о московских «массовых беспорядках» в проект амнистии 2020 года.

Об этом сообщил член СПЧ Илья Шаблинский. «Раньше не было необходимости включать в амнистию 212[-ю] статью [УК РФ], а тут она явно искусственно притянута, хотелось бы этих ребят освободить», — цитирует Шаблинского «Интерфакс».

По словам другого члена Совета, Тамары Морщаковой, сейчас сложно сказать, будет ли вообще рассмотрен вопрос об амниситии, поэтому обсуждать такую инициативу пока рано.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Совет по правам человека при президенте России подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.