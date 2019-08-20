В мэрию Москвы подана заявка на стотысячный митинг 31 августа

В столичную мэрию поступила заявка на проведение митинга 31 августа на проспекте Сахарова или проспекте Мира.

Как пишет «Новая газета», заявителями выступили руководитель психологической службы «Руси сидящей» Иван Брушлинский и член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева. Предположительное число участников — сто тысяч человек.

Целью акции является «выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».

Ранее московские власти отклонили две заявки на проведение акции за свободные выборы 24 августа, поданные Эльвирой Вихаревой, снятым с выборов в Мосгордуму Александром Соловьевым и координатором московского отделения «Открытой России» Татьяной Усмановой. Мэрия была готова разрешить провести митинг в Марьине, однако организаторы от этого предложения отказались.