Оппозиция устроила Собянину выходной

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09:02, 20 августа 2019
«Собеседник» №31-2019

Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин

Суббота 17 августа была объявлена днем протеста левых сил, в который демократическая коалиция решила не вмешиваться. Да и вмешиваться было особо некому, поскольку большинство лидеров протеста отбывают административный арест.

Согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова прошел спокойно, немноголюдно. Если полиция насчитала на нем около 2 тысяч человек, смело можно сделать вывод, что пришло около 5 тысяч. 

– Все, что происходит сейчас – это подготовка к похоронам «Единой России», – рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, которому все еще нельзя ходить на митинги из-за админнадзора, но можно находиться рядом. – Власть своими руками создала такую ситуацию, что в сентябре могут быть не просто проблемы, а провал. 

Автозаков на Бульварном кольце на этот раз было непривычно мало – всего два. Полиционеры сверкали начищенными нагрудными знаками, как бы намекая, что сегодня в камерах народу не прибавится. Позже, однако, стало известно о задержании Ильи Яшина на выходе из спецприемника. Политику вменили «призывы к участию в несогласованных акциях 18 и 19 августа», хотя он в это время был без связи и под арестом.

– 21 числа у Юли заканчивается срок, – поделился с нами супруг Юлии Галяминой Николай Тужилин, которого мы встретили на Рождественском бульваре. – Но, может быть, ей тоже продлят арест. На других кандидатах они это активно применяют.

В отношении обычных граждан полиция, похоже, и сама была рада небольшой передышке – одиночным пикетчикам не препятствовали. Каким-то чудом оставшиеся на свободе кандидаты внушали оптимизм.

– Я считаю, что сейчас нарушается вся вторая глава Конституции, где излагаются права и свободы, – сказала нам мундеп Гагаринского района Елена Русакова, вышедшая на бульвары с плакатом «Соблюдайте нашу Конституцию». – Мы не хотим снова получить декоративную Мосгордуму, которая только выполняет указания мэрии. 

– Люди выражают свою позицию так, как считают нужным, – поделился глава правозащитного центра «Сова» Александр Верховский. – Плохо при этом даже не сенсационное количество задержанных на предыдущих акциях, а уголовное дело по массовым беспорядкам. Мы все понимаем, что их не было.

Накал атмосферы отметили и более нейтральные комментаторы.

– Температура общества выросла, – отметил историк Николай Сванидзе. – Мы видим неготовность власти вступать в диалог. Но о революционной ситуации я бы говорить тоже не стал – для этого протесты должны быть принципиально более массовыми. 

«Россия стремится к свободе»

Между тем один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля – 21-летний студент Егор Жуков – останется под стражей до 27 сентября. Такое решение вынес Мосгорсуд, несмотря на открытое письмо сотен студентов и преподавателей «Вышки», поручительства Чулпан Хаматовой, Алексея Венедиктова, Николая Сванидзе и пр., а также залог в 2 млн рублей, который вызвался внести известный рэпер Оксимирон. 

«Собеседник» публикует речь арестованного студента на суде 15 августа, так как она отражает позицию целого среза молодого поколения. 

«В моих действиях 27 числа конечно же не было ничего, что описывается «массовыми беспорядками», постольку я из своих личных убеждений считаю такого рода действия как минимум глупыми, неправильными, неэффективными и как максимум – я действительно просто этого не совершал.

Самое страшное, что может случиться с человеком в моей ситуации – это забвение. Верю – не забудете. Есть существенная разница между шествием, пускай даже несанкционированным, и массовыми беспорядками. Я ничего не поджигал и не громил в тот день. Я не нападал на сотрудников Росгвардии и полиции в тот день. Я не совершил никакого насилия в тот или какой-то другой день. Потому что насилие против сил авторитарных режимов – это как минимум неэффективно. Я глубоко в это верю, оттого и обвинения по такой статье кажутся мне вдвойне странными.

Я хочу поблагодарить наших власть имущих – тех людей, по воле которых я нахожусь в СИЗО – за то, что их действия наделили меня такой общественной поддержкой, которой без них я бы вряд ли когда-либо обладал. За то, что они поместили меня в место, где у меня появилась возможность развить стойкость своего характера. Теперь я предметно и не понаслышке знаю все ключевые минусы российской тюремной системы, которая нуждается в скорейшем реформировании.

Но больше всего я хочу поблагодарить наших власть имущих за тот громадный объем работы, который они выполняют каждый день по дискредитации самих себя. Действительно, сложно найти кого-то, кто сильнее способствует увеличению числа сторонников оппозиции, чем российская власть.

Глядя на то, что сейчас происходит в Москве, да и в стране в целом, можно с уверенностью сказать: Россия неминуемо стремится к свободе. Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет.

Жду самого худшего все же. И поэтому если вдруг произойдет что-то меньше, чем 8 лет, то я буду рад».

* * *

Материалы вышли в издании «Собеседник» №31-2019.

 

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

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