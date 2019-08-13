Песков осудил применение грубой силы при разгоне акций протеста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно недопустимым» несоразмерное применение силы со стороны правоохранителей при разгоне акций протеста, сообщают «Ведомости». Но тут же он отметил, что силовые методы оправданы в случае пресечения общественных беспорядков, но не стал отвечать на вопрос, является ли любая несогласованная акция попыткой учинить беспорядки.

Когда Пескову напомнили, что по закону массовые беспорядки сопровождаются поджогами, погромами и вооруженным сопротивлением власти, пресс-секретарь отметил: «По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место».

Комментируя инцидент с Дарьей Сосновской, которую сотрудник полиции ударил по время задержания, Песков сообщил о проведении внутреннего служебного расследования по данной ситуации.

Напомним, СК возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», фигурантами которого стали 14 человек, вышедшие на митинг 27 июля. Также 13 августа стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гражданского активиста Константина Котова по делу о неоднократном нарушении правил проведения митинга.

Ранее стало известно, что мэрия отказала муниципальным депутатам в согласовании шествия 17 августа.