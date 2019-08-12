СПЧ изучит ситуацию с реанимацией режиссера Дмитрия Васильева после задержания

Задержанный по делу о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев выписан из больницы и освобожден из СИЗО в связи с истечением 48-часового срока его задержания, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

43-летний Васильев в субботу был доставлен в реанимацию в связи с резким повышением сахара до 37 ммоль при норме для диабетического пациента в 7 ммоль. Отмечается, что при задержании Васильеву не дали взять с собой глюкометр и инсулин.

Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил, что совет будет инициировать возбуждение уголовного дела в случае, если будет доказано, что осложнения Васильева связаны с нарушением его прав со стороны следователя. В Следственном комитете отрицают свою вину.

В своем обращении в Facebook Дмитрий Васильев инкримирируемое ему участие в «массовых беспорядках» он назвал «туфтой» и пожелал скорейшего освобождения всем задержанным.

«Не было ничего из того, что является признаками массовых беспорядков. Я смотрел ролики в ютьбе. Главная “жесть”: мусорное ведро и пластиковая бутылка. Но это не массовые беспорядки», — написал Васильев в посте на Facebook.

11 августа Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство о заключении Васильева под стражу в отсутствие подозреваемого. Ранее режиссер был оштрафован на 20 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге.