13-й арестованный по делу о "массовых беспорядках" попал в реанимацию

Телережиссер Дмитрий Васильев был задержан накануне по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля у мэрии Москвы.

Напомним, дело ведет Следственный комитет.

«Эхо Москвы» сообщает, что Васильев доставлен в реанимацию, куда к нему не допустили адвоката, но допустили следователя.

Накануне в соцсетях распространялись сообщения от знакомых Васильева, из которых следует, что он диабетик, однако доступ к инсулину ему при задержании обеспечен не был.

Накануне в Москве были задержаны и позднее арестованы еще два фигуранта дела о «массовых беспорядках» 27 июля.

10 августа на проспекте Сахарова прошел санкционированный властями митинг в поддержку незарегистрированных на выборах в Мосгордуму кандидатов, одним из требований которого стало также прекращение преследований по делам об участии в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа и освобождение арестованных по делу о «массовых беспорядках». По разным оценкам, в манифестации приняли участие от 20 до 50 тысяч человек.