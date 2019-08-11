Ходатайство об аресте Дмитрия Васильева вернули следствию

13-й фигурант дела о «массовых беспорядках» 27 июля Дмитрий Василев был накануне госпитализирован и, по некоторым данным, впал в кому.

Официально подтверждается информация о нахождении Дмитрия Васильева в тяжелом состоянии в реанимации. Задержанный 9 августа телережиссер болен диабетом, но доступ к инсулину ему обеспечен не был.

11 августа Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство о его заключении под стражу в отсутствие подозреваемого: «Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого Васильева под стражу возвращено без рассмотрения», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.