Советник Зеленского заявил, что обмен Крыма на Донбасс был бы предательством

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев опроверг возможность обмена Крыма на Донбасс.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ATR, так Потураев отреагировал на слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который предположил, что Владимир Зеленский может пойти на уступки по Крыму в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было», — заявил советник главы украинского государства.

Ранее Sobesednik.ru писал, что офис Зеленского инициировал увольнение главы Киева Виталия Кличко после подозрений в земельных махинациях.