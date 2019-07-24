Зеленский инициировал увольнение Кличко после подозрений в земельных махинациях

Офис президента Украины Владимира Зеленского инициировал увольнение главы киевской администрации Виталия Кличко.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Василия Рябчука.

При этом издание «Страна.ua» передает также, что 26 июля Кличко был вызван на допрос по делу о земельных махинациях.

Сам экс-боксер и мэр Киева подтвердил вызов на допрос, но заявил о своей невиновности.

«По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта», — написал он на своей странице в Facebook.