Путин возложил задачу по поиску своего преемника на российский народ

Президент Владимир Путин рассказал, что думает о своем преемнике на посту лидера России с 2000 года.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на интервью Владимира Путина газете Financial Times, Владимир Путин уже давно озадачен вопросом о том, кто может сменить его на посту президента России, однако «решающий голос — за избирателем».

«Ситуация меняется и требования к людям меняются тоже. В конечном счете, я говорю об этом без позерства или преувеличения, решение должно быть принято народом России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важного кого или как он представляет, решающий голос за избирателем, за гражданином Российской Федерации», — заявил глава государства, добавив, что думает о своем преемнике с 2000 года.

Кроме того, все в том же интервью Владимир Путин, отвечая на вопрос о бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале, заявил, что все предатели России должны быть наказаны.

«Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, совсем нет. Но предатели должны быть наказаны», — сказал Путин, пояснив, что Скрипаль уже был наказан, отсидев в тюрьме пять лет.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что российский президент Владимир Путин и британский премьер-министр Тереза Мэй могут обсудить инцидент в Солсбери во время личной встречи на саммите G20, который в данный момент проходит в Осаке.