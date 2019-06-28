Трамп похлопал Путина по плечу на церемонии фотографирования G20

Американский и российский лидеры вместе пришли на церемонию фотографирования участников саммита G20 в Осаке.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 28 июня, в японской Осаке проходит саммит G20, на церемонии фотографирования участников которого Владимир Путин и Дональд Трамп появились вместе.

Отмечается, что перед тем, как разойтись по своим местам, Трамп похлопал своего российского коллегу по плечу.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что запланированной большой беседы между лидерами России и США еще не было.

«Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся», — рассказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на саммите G20 в пятницу, 28 июня, где обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты.