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Британия и РФ организуют встречу Путина и Мэй на саммите G20 в Осаке

Политика
08:49, 17 июня 2019

Великобритания и Россия изучают возможности для налаживания отношений с помощью встречи Владимира Путина и Терезы Мэй.

Как сообщает газета The Guardian, страны рассматривают возможность личной встречи президента России и британского премьер-министра в ходе саммита G20 в Осаке, которая могла бы стать отправной точкой для оттепели в отношениях между государствами.

«Если бы встреча состоялась, это была бы первая встреча на таком уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года — эпизод, который привел к высылке 23 российских дипломатов Великобританией, за которой последовала высылка аналогичного числа британских дипломатов из России», — пишет издание.

При этом газета уточняет, что Лондон не ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за эпизод со Скрипалем или позволит двум агентам ГРУ быть экстрадированными для суда в Великобритании. Однако признание того, что подобные инциденты не повторятся, может быть достаточным для вывода российско-британских отношений из «глубокой заморозки».

Сам саммит G20 станет последним подобным международным мероприятием для Терезы Мэй в качестве главы британского правительства.

 

Теги: Путин

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