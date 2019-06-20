Трамп заявил, что хочет "поладить" с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести встречу с Владимиром Путиным на саммите в Осаке.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Вашингтон запросил у Москвы переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, которые, предположительно, могут состояться во время саммита G20 в июне. Однако позднее в российском министерстве иностранных дел заявили, что полноценная встреча американского и российского лидеров на саммите «двадцатки» в Осаке пока не является на сто процентов согласованной.

Как сообщает «Коммерсант», о том, что диалог между российским и американским президентом на саммите G20 все-таки состоится, Дональд Трамп сообщил телеканалу Fox News во время интервью

По его словам, в Осаке он также планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, у нас получится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится», — заявил президент США.