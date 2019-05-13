Вашингтон запросил проведение переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Sobesednik.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Москву, запланированный на понедельник, 13 мая.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту, теперь Вашингтон запросил у Москвы переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, которые должны пройти в ближайшее время.

Собеседник издания также предположил, что встреча американского и российского лидеров может состояться в рамках саммита G20 28–29 июня в Японии.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, обсуждение данного вопроса может пройти в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.

Напомним, в последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп общались в рамках телефонного разговора 3 мая. Тогда лидеры России и Америки обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая.