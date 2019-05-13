Госсекретарь США Майк Помпео решил не посещать Москву в понедельник, 13 мая, как это планировалось ранее.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из американского госдепартамента, Майк Помпео должен был впервые посетить Москву в качестве госсекретаря США 13-14 мая. Однако вместо этого политик намерен сперва совершить визит в Брюссель и обсудить вопросы, касающиеся Ирана, с представителями Евросоюза.

При этом 14 мая Помпео все же собирается добраться до России — американский госсекретарь проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи. В Кремле и на Смоленской площади также не исключили, что дипломата может принять и президент России Владимир Путин.