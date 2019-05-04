Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс, телефонный разговор лидеров России и США произошел в пятницу, 3 мая.

По словам Сандерс, в ходе звонка, который длился около часа, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая.

Кроме того, президенты вскользь затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, поскольку «оба лидера знали, что там не было сговора».

Напомним, последняя полномасштабная встреча российского и американского лидеров, которую планировали провести 1 декабря 2018 года, была отменена из-за событий в Керченском проливе. Однако Путин и Трамп все же обменялись несколькими фразами в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.