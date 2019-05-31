Глава МИД РФ попросил у властей Японии не поощрять попытки «будоражить японское общественное мнение» на фоне переговоров.

Как передает «Интерфакс», после переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно в Токио глава МИД РФ анонсировал проведение встречи лидеров двух государств на саммите G20 29 июня.

«Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована "на полях" саммита группы "двадцати" в Осаке 29 июня», — рассказал глава российского МИД журналистам.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что «интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции, пока проблем еще немало».

По его словам, на фоне переговоров он попросил своего японского коллегу «не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме».

Напомним, предыдущая встреча Синдзо Абэ с Владимирым Путиным состоялась в середине ноября на саммите в Сингапуре, где японский политик пообещал российскому президенту не размещать военные базы США на Курилах в случае их передачи Японии.