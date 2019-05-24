Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался комментировать расследование ФБК о наличии у него элитной недвижимости.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального обнаружил в собственности у жены главы Минкульта Владимира Мединского пентхаус стоимостью свыше 200 млн рублей, на который, если верить декларациям о доходах, министру пришлось бы откладывать все свои заработки с 2013 года.

Как передает NGS.ru, в пятницу, 24 мая, в ходе визита Владимира Мединского в Новосибирск один из журналистов попытался спросить у министра о расследовании, однако его вопрос прервали.

Глава Минкульта заявил, что не хочет говорить о якобы принадлежащем ему пентхаусе, но пообещал пролить свет на ситуацию позднее.

«Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь всё скажем», — сказал Владимир Мединский.