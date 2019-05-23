ФБК опубликовал расследование, в котором говорится об элитной недвижимости, якобы принадлежащей главе Минкульта.

Согласно материалам расследования, пентхаус, о котором идет речь, находится в одном из элитных жилых комплексов Москвы и стоит приблизительно 200 млн рублей.

Площадь элитной недвижимости составляет 300 квадратных метров. В жилом помещении находится спортзал, библиотека, спальни и гостиная с потолками высотой восемь метров. Кроме того, владельцы могут выходить на просторную террасу.

Фонд борьбы с коррупцией отмечает, что пентхаус был куплен Мединским в 2018 году и оформлен на его жену. При этом для покупки такой недвижимости семье министра культуры, судя по его декларациям о доходах, пришлось бы откладывать «до копейки» все свои заработки начиная с 2013 года.