Видео с выпивающими Ткачевым, Дворковичем и Тимаковой попало в СМИ

СМИ опубликовали видео, на котором известные экс-чиновники выпивают и поют песню на борту частного самолета.

«Дождь» со ссылкой на телеграм-канал Baza выложил видео с участием экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, бывшей пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, экс-замглавы правительства Аркадием Дворковичем и Мариной Ентальцевой, бывшей шефом протокола Дмитрия Медведева.

На видео можно увидеть, как экс-чиновники распивают спиртные напитки и поют песню «Ах, судьба моя, судьба». Александр Ткачев произносит шутливый тост: «Ну, за аграрное лобби».

Ранее Sobesednik.ru писал о масштабной проверке крупных российских агрохолдингов со стороны Федеральной налоговой службы. Авторы проекта Baza обратили внимание на то, что публикация видео с самолета совпала по времени с проверкой аграриев. «Тост за аграрное лобби не помог», – написали журналисты проекта, созданного бывшими журналистами Life и Mash.