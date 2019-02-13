Налоговики объяснили массовую проверку российских агрохолдингов

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали о масштабной проверке крупных агрохолдингов.

13 января СМИ сообщили, что сотрудники ФНС и ФСБ пришли с проверками на некоторые предприятия, входящие в крупные агрохолдинги. Мероприятия связаны со случаями неуплаты налогов. Проверки прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Мордовии, а также в Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях.

В ФНС подтвердили информацию о проверках. «По результатам данных мероприятий будет дана оценка степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка, которые ведут прозрачную закупочную деятельность, без наличия налоговых рисков», – цитирует «Интерфакс» сообщение службы.

В ведомстве отметили, что им удалось выявить пять крупных региональных и межрегиональных площадок недобросовестных поставщиков.

По данным агентства, силовики работают на предприятиях ГК «Здоровая ферма», ПАО «Птицефабрика Челябинская», а также на одном из предприятий «Русагро» и предприятии, которое сотрудничает с группой «Черкизово».