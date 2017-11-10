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Пушков назвал четыре СМИ из США, попадающие под ограничения в РФ

Политика

Сенатор Совфеда Алексей Пушков назвал американские СМИ, которые могут быть ограничены в России из-за давления на RT.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Соведе Федерации предложили на законодательном уровне запретить вещание в РФ американского телеканала CNN в ответ на притеснения RT со стороны США. Кроме того, сенатор Алексей Пушков заявил о возможном прекращении вещания «предвзятых» иностранных телеканалов на территории России, в том числе под запрет может попасть канал «Настоящее время».

Как сообщает РИА «Новости», глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уточнил названия всех иностранных СМИ, которых могут коснуться ограничительные меры со стороны РФ.

Среди них сенатор назвал CNN, «Голос Америки», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».

«Есть три-четыре кандидата, я думаю, на введение ограничительных мер, в том числе ограничение доступа к ним в пакетах операторов кабельного телевидения, — это CNN, "Голос Америки" и "Радио Свобода"», — приводит агентство слова Пушкова.

Сенатор также подчеркнул, что канал «Настоящее время», собирающийся получить доступ к российской аудитории через интернет, является «органом пропаганды со стопроцентным финансированием из бюджета США».

По словам Пушкова, в Совфеде был предложен целый комплекс возможных ответных мер на притеснение RT в США, и теперь исполнительные органы власти могут принимать конкретные решения.

 

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